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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:48 م
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"ثلاجة الحب" تغزو شوارع الصين لتقديم مشروبات مجانية للعاملين تحت أشعة الشمس

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:45 م
"ثلاجة الحب" تغزو شوارع الصين لتقديم مشروبات مجانية للعاملين تحت أشعة الشمس ثلاجة الحب
كتب هانى محمد
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ظهرت فى الآونة الأخيرة ثلاجة فى شوارع، حيث ملء الثلاجة بالمشروبات الباردة، وكتب عليها عبارة "مشروبات مجانية للعاملين تحت أشعة الشمس".

 

ووفقا لشركة "تساى نياو" لتكنولوجيا الإنترنت، فإن الشركة قد أطلقت حملة "ثلاجة الحب" لتوفير المشروبات المجانية لشرطيى المرور وعمال التسليم السريع وعمال النظافة وغيرهم من العاملين تحت أشعة الشمس. تم ملء الثلاجة بالمشروبات الباردة، وتتم إعادة إمدادها بانتظام.

 

رغم درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن المارّة لم يأخذوا المشروبات مجانا، على العكس، اشترى عدد منهم الكثير منهم الفواكه والآيس كريم والمشروبات لملئها، مثلا قام أحد المسنين بوضع تفاح وقدمت طالبة جامعية عشرات المصاصات، وقام أحد المارة بدعوة عمال النظافة، لتناول المشروبات. وقام أحد الصبيان، بترك رسالة شكر لصاحب فكرة ثلاجة الحب على تقديمه الماء البارد لوالده الذى يعمل فى التسليم البريدى السريع.

وقال أحد الموظفين فى الشركة، إنه راودتهم بعض المخاوف فى البداية من أن يقوم شخص ما بأخذ جميع ما فى الثلاجة، أو أن يتزاحم الناس على المشروبات أو أن تتسبب هذه الفكرة فيتكدس القمامة نتيجة لإتلاف القوارير. لكن ما حدث، فاجأ الجميع.

 

وسرعان ما انتشرت حملة "ثلاجة الحب" على الإنترنت ثم ظهرت فى بكين وشانغهاى وتشنغدو وغيرها من المدن الأخرى. كما انضمت العديد من الشركات المعروفة إلى الحملة، لتقديم الأجهزة والمشروبات.


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