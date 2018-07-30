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تعيين اللواء محمود عبد الرازق مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:40 م
تعيين اللواء محمود عبد الرازق مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء محمود عبد الرازق مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة خلفا للواء علاء متولى مدير المرور السابق، وذلك خلال حركة التنقلات الجديدة بالوزارة

 

و شغل مدير المرور الجديد العديد من المناصب القيادية بالقطاع الشرطى، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 1985 و شغل مناصب عديدة و منها عمل نائبا لمدير المرور لقطاع شرق القاهرة و مديرا لمرور القاهرة الجديدة ثم مديرا لقطاع المرور بمصر الجديدة و مدينة نصر حتى تم تعيينه مديرا لإدارة مرور القاهرة

 

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكافة الضباط.

                    

 


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