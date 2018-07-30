"تعليم أسوان": استبعاد مديرا مدرسة وإحالة موظفة للتحقيق وقعت لزميلتها بالحضور

أسوان - ندى سليم

قرر الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، استبعاد مدير مدرسة أبو هور الابتدائية، ومدير مدرسة عبد الستار الميرغنى الإعدادية من منصبهما، وإحالة جميع المتغيبين بالمدرستين للتحقيق، وإحالة 4 موظفين تاركى العمل دون إذن، وإحالة موظفة ضبطت وهى توقع لزميلتها بالحضور المسبق للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتى ذلك خلال جولة تفقدية للجنة من مديرية التربية والتعليم، إلى مدرسة أبوهور الابتدائية، والتى أسفرت عن ارتفاع نسبة المتغيبين بالمدرسة إلى 36%، كما اكتشفت اللجنة قيام إحدى الموظفات بالمدرسة بالتوقيع لنفسها ولزميلتها بالحضور والانصراف مسبقاً حتى غدا الثلاثاء.

وتوجهت اللجنة عقب ذلك إلى مدرسة عبدالستار ميرغنى الإعدادية، وتبين للجنة ارتفاع نسبة المتغيبين، حيث بلغت النسبة الإجمالية لهم 60%، بالإضافة إلى أربعة موظفين تاركين للعمل دون أذن.