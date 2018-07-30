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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:54 م
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تعرف على 15 مدير إدارة جديد بحركة تنقلات وزارة الداخلية 2018

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:07 م
تعرف على 15 مدير إدارة جديد بحركة تنقلات وزارة الداخلية 2018 وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، وشملت الحركة 15 مدير إدارة جديد وهم ...

 

لواء / أحمد محمد الأنور البرعى – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

لواء/ مصطفى صالح محمد الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

لواء/ علاء الدين فتحى عبدالظاهر حسن – مدير الإدارة العامة للحماية المدنية .

لواء/ السيد عزب حسن السيد – مدير الإدارة العامة لأمن الموانىء.

لواء/ طارق أحمد على الجبالى  - مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

لواء دكتور/محمد يوسف محمد الأبشيهى – مدير الإدارة العامة للتدريب.

لواء/رفعت محمد السيد خضر – مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء "ندب".

لواء/ محمد فتحى شلبى الغول – مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار " ندب".

لواء/ أحمد محمد فتحى رزق خليل – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة " ندب".

لواء/ حازم أحمد عبد الرحمن محمود – مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب "ندب".

لواء/ عصام الدين سعد حامد أبو العباس شادى – مدير الإدارة العامة للمرور .

لواء/إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود الديب - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

لواء/علاء الدين محمد مصطفى الأحمدى - مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى - مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بأمن القاهرة.

لواء/ رضا على عبد التواب عبد الجليل - مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.


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