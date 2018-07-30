تعرف على 15 مدير إدارة جديد بحركة تنقلات وزارة الداخلية 2018

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، وشملت الحركة 15 مدير إدارة جديد وهم ...
لواء / أحمد محمد الأنور البرعى – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .
لواء/ مصطفى صالح محمد الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .
لواء/ علاء الدين فتحى عبدالظاهر حسن – مدير الإدارة العامة للحماية المدنية .
لواء/ السيد عزب حسن السيد – مدير الإدارة العامة لأمن الموانىء.
لواء/ طارق أحمد على الجبالى - مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.
لواء دكتور/محمد يوسف محمد الأبشيهى – مدير الإدارة العامة للتدريب.
لواء/رفعت محمد السيد خضر – مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء "ندب".
لواء/ محمد فتحى شلبى الغول – مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار " ندب".
لواء/ أحمد محمد فتحى رزق خليل – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة " ندب".
لواء/ حازم أحمد عبد الرحمن محمود – مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب "ندب".
لواء/ عصام الدين سعد حامد أبو العباس شادى – مدير الإدارة العامة للمرور .
لواء/إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود الديب - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
لواء/علاء الدين محمد مصطفى الأحمدى - مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى - مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بأمن القاهرة.
لواء/ رضا على عبد التواب عبد الجليل - مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
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