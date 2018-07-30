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تعرف على مواعيد استقبال المواطنين لإضافة المواليد الجديدة ببطاقات التموين

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:52 م
تعرف على مواعيد استقبال المواطنين لإضافة المواليد الجديدة ببطاقات التموين مكاتب التموين- أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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وضعت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، آليات لضبط منظومة إضافة المواليد الجديدة على البطاقات على أن يتم استقبال المواطنين فى مكاتب التموين اعتبارا من يوم الأربعاء أول اغسطس ولمدة 3 أشهر وفقا لتسلسل أرقام بطاقتهم التموينية لمنع الزحام فى مكاتب التموين.
 
"اليوم السابع"، ينشر تقريرا معلوماتيا عن مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين وفقا لتسلسل ارقام بطاقتهم التموينية فى نقاط محددة..
 
1-  سيتم استقبال المواطنين فى الأسبوع الأول ويبدأ أول أغسطس، حتى يوم 10 أغسطس لأصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين بصفر"0" .
 
2- الأسبوع  الثانى  ويبدأ من  يوم 11  أغسطس وحتى يوم 17 أغسطس، وسيتم استقبال أصحاب البطاقات التى تنتهى أرقام بطاقتهم من جهة اليمين برقم " 1".
 
3 - الأسبوع  الثالث ويبدأ من يوم 18 أغسطس وحتى يوم 24 أغسطس وسيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم"2".
 
4- الأسبوع  الرابع ويبدأ من  25 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس، وسيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "3". 
 
5- الأسبوع  الخامس  ويبدأ من يوم 1 سبتمبر وحتى يوم 7 سبتمبر، سيتم استقبال أصحاب  البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "4". 
 
6- الأسبوع  السادس ويبدأ من يوم 8 سبتمبر وحتى يوم 14 سبتمبر، سيتم  استقبال أصحاب  البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم  "5".
 
7- الأسبوع  السابع  ويبدأ  من يوم 15 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتنمبر  ويتم  استقبال اصحاب  البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم " 6".
 
8- الأسبوع  الثامن من 22سبتمبر وحتى يوم 28 سبتمبر، ويتم استقبال اصحاب  البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "7 ".
 
9- الأسبوع  التاسع ويبدأ من 29 سبتمبر وحتى يوم 5 أكتوبر، يتم استقبال اصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "8 ".
 
10- الأسبوع  العاشر  ويبدأ من 6 أكتوبر وحتى يوم 12 أكتوبر ويتم استقبال اصحاب البطاقات التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين برقم "9". 
 
 

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