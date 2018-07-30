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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:55 م
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تعرف على ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية قبل إعلانها بشكل رسمى

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:44 م
تعرف على ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية قبل إعلانها بشكل رسمى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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تعلن وزارة الداخلية، خلال ساعات، عن حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، التى ينتظرها عدد كبير من القيادات الأمنية والضباط.

وأشارت بورصة التكهنات إلى تعيين اللواء نادر كمال، مساعد أول الوزير لغرب الدلتا، واللواء عزت عبد القادر مدير أمن البحيرة، وتعيين اللواء أحمد القاضى، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، واللواء وجيه الصيرفى، نائب مدير الإدارة العامة لميناء الإسكندرية.

وتؤكد معلومات تجديد الثقة فى عدد من مساعدى وزير الداخلية لاستكمال عدداً من الملفات، على رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى.

وتعتمد الحركة على تصعيد عدد من مدراء الأمن لمناصب قيادية أعلى، وتحريك عدد آخر فى مديريات مختلفة، مع تصعيد العناصر الشبابية لضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة.

ولم تعلن وزارة الداخلية حتى كتابة هذه السطور بشكل رسمى حركة التنقلات.


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