تعرف على خطأ وزير خارجية بريطانيا الفادح خلال لقاءه مع نظيره الصينى

رويترز

في زلة لسان خلال أول زيارة له إلى الصين بصفته وزير خارجية بريطانيا الجديد، قال جيريمى هانت، اليوم الاثنين، لنظيره الصينى إن زوجته يابانية، لكنه تدارك خطأه سريعا.

وفى مستهل محادثاتهما فى بكين، قال هانت لوزير الخارجية الصينى وعضو مجلس الدولة وانج يى إن علاقة قديمة تربطه بالصين تبدأ برحلة بحقيبة ظهر عندما كان عمره 19 عاما.

وأضاف هانت مثيرا بكلماته الضحكات فى الغرفة "زوجتى يابانية - زوجتي صينية. هذا خطأ فادح". وتابع قائلا "زوجتى صينية وأطفالى نصف صينيين لذا فلدينا جد وجدة صينيان يعيشان فى شيآن وروابط عائلية قوية فى الصين".

وبحسب الموقع الإلكترونى الخاص بهانت فقد تزوج من لوشا فى يوليو 2009 ولديهما ابن وابنتان. وتولى هانت منصب وزير الخارجية هذا الشهر بعد استقالة سلفه بوريس جونسون. وزيارته للصين هى ثانى زيارة خارجية منذ توليه المنصب.