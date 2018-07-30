تضامن القليوبية تتقدم ببلاغ للنيابة ضد شابين اعتديا على شخص من ذوى الإعاقة

القليوبية - إبراهيم سالم

قالت صفاء طنطاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إن المديرية تقدمت صباح اليوم ببلاغ للنايابة العامة بالقليوبية، للتحقيق فى واقعة اعتداء شابين على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يدعى "عبد الله إبراهيم" بمدينة طوخ، مستغلين عدم قدرته على الدفاع عن نفسه.

وأضافت "طنطاوى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية تسعى من خلال حملات مستمرة للعمل على دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، ومناهضة أى عنف يلقاه هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن المتهمين سيلقيان عقابا شديدا على ما فعلاه مع هذا الشاب لعدم تكرار هذه الجريمة مرة أخرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو لشابين يعتديان على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة طوخ بالقليوبية، مطالبين بمحاسبة المعتدين، حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى.