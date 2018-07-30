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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:51 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 2.5 مليار جنيه

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:51 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 2.5 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.810 مليار جنيه.
 
 
 وبلغ حجم التداول 139 مليون ورقة مالية بقيمة 528 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.2 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.44% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.45%، والعرب على 5.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.23%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 46.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 15297 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2546 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 15129 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 

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