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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:21 ص
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تحرير 1338 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:13 ص
تحرير 1338 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت اليوم الاثنين، مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير1338مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 76مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 132مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 22 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، و ضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 1001مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم عى مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 12قرار تعدى على منافع الرى، 8 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 9040 متر تقريبا.

 

 

 

 

 


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