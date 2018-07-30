تحرير 1274 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى للشارع.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1274 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 419 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و66 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و56 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و112 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و41 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 29 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و32 رخصة لمخالفة البيئة، و104 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير، و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و16 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 59 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و8 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 8 سيارات متروكة، و51 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير27 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و30 مخالفة مواقف عشوائية، و38 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.