تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 ابريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة امن الدولة العايا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين حبس أمل فتحي ، عضو حركة 6 أبريل 15يوما لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري ، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.