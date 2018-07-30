تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.27%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03%، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع قوي ليغلق بالقرب من مستوى 15,400 نقطة، وذلك وسط أحجام متوسطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرسم البيانى الساعة المؤشر يحاول تكوين شكل وتد هابط و في حالة تمكنه من ذلك يستطيع المؤشر أن يستكمل الصعود نحو 15500 نقطة، وبالرغم من ذلك فمازال الشكل العام غير مطمئن، ونصحت بمتابعة كل سهم على حدى مع مراعاة مستويات ايقاف الخسارة.