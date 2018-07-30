تأجيل محاكمة 22 متهما بالتجمهر فى أحداث "جزيرة الوراق" لجلسة 29 سبتمبر

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة طوارئ أمن الدولة تأجيل أولى جلسات محاكمة 22 متهم بالتجمهر فى أحداث "جزيرة الوراق" لجلسة 29 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت 22 متهما من أهالى جزيرة الوراق، والمتهمين بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص، للمحاكمة العاجلة، على خلفية تظاهرهم فى منتصف شهر يونيو الماضى، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وجاء بأمر الإحالة أنه بعد الإطلاع على الأوراق تم تقيد الدعوة جنحة بالمواد "1، 4، 8، 19، 21" من القانون رقم 107 لسنة 2013، الصادر بشأن التظاهر.

واتهمت النيابة العامة بالجيزة كلًا من "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و"محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع"، "عبد الفتاح.م"، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح".

وكلًا من "إبراهيم.ج"، "حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"،"خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع"، بالتظاهر فى مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.