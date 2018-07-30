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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:34 م
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تأجيل جلسة محاكمة مريهان حسين وضابطى الهرم فى قضية "الكمين" لـ 10سبتمبر

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:27 م
تأجيل جلسة محاكمة مريهان حسين وضابطى الهرم فى قضية "الكمين" لـ 10سبتمبر مريهان حسين
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنح الهرم تأجيل قضية "كمين الهرم"، المتهم فيها كلا من الفنانة مريهان حسين وعاملتها "رفيقة.ب.ز" وضابطين بقسم شرطة الهرم، بتبادل الاعتداء بالضرب والسب والقذف، لجلسة 10 سبتمبر؛ لإعلان الشهود و الاستعلام عن المتهمة الأولى.

 

كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

 

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

 

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين، عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

 

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.


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الاعتداء بالضرب




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