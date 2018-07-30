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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:53 م
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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهماً بـ"ذكرى ثورة يناير" لـ 23 سبتمبر

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:30 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهماً بـ"ذكرى ثورة يناير" لـ 23 سبتمبر هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير "، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لـ 23 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.
 
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.
 
 
 
 

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