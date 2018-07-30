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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:04 م
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بطريرك الكاثوليك يحصد جائزة "المونسنيور لويجى بادوفيزى" للحوار بين الثقافات

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:33 م
بطريرك الكاثوليك يحصد جائزة "المونسنيور لويجى بادوفيزى" للحوار بين الثقافات الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتبت سارة علام
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يسافر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى إيطاليا ليستلم جائزة "المونسنيور لويجى بادوفيزى" بمدينة "بيبيونى" فى مقاطعة البندقية، يوم الثامن من أغسطس المقبل.
 
وقال الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن هذا الحدث ينظمه الأستاذ الجامعى الأب أندريا فينا، راعى كنيسة سانتا ماريا بأبرشيَّة كونكورديا بادوفيزى، ومدير المكتب الرَّعوى للسياحة والرّياضة بمقاطعة البندقية.
 
هذه الجائزة هى تذكار "للمونسنيور لويجى بادوفيزى" مطران كاثوليكى ورئيس أساقفة سميرنى، والذى قتل 3 يونيو 2010 بتركيا، وتقدم من أجل تشجيع الحوار الدينى والتعاون وتبادل الثقافات بين الشعوب.

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بطريرك الكاثوليك

جائزة حوار الثقافات

ابراهيم اسحق




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