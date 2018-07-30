بروتوكول تعاون بين معهد الليزر بجامعة بنى سويف ومركز بحوث الفلزات

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته الأخيرة على إبرام بروتوكول تعاون بين معهد الليزر بالجامعة ومركز بحوث وتطوير الفلزات باعتباره أحد التجمعات العلمية القومية فى مجال البحث العلمى والتطوير ليس فقط على المستوى المحلى بل وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح منصور حسن، فى تصريحات صحفية، أن البروتوكول يهدف إلى إعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من مخرجتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، لافتًا إلى أن بنود التعاون شملت التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات العليمة وورش العمل، إضافة إلى مشروعات وأنشطة نقل التكنولوجيا بين المعهد والمركز، وتبادل الطلاب والباحثين والخبراء، والإشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتواره.
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