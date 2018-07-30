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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:21 م
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بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوزيع صكوك الأضاحى - صور

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:10 ص
بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوزيع صكوك الأضاحى - صور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على - تصوير صلاح الرشيدى
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وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد وتجهيز 250 طنًّا من لحوم الأضاحى، بحضور اللواء عمرو شكرى، رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، واللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 وفى كلمته أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستجتهد فى توصيل اللحوم للمناطق الأكثر احتياجًا فى أسرع وقت ممكن.

من جانبه أشاد وزير التموين على المصيلحى، بدور الأوقاف الدعوى، والمجتمعى، والجهود التى تبذلها لأجل النهوض بالمجتمع والوطن.

وقدم وزير الأوقاف نسخة من القرآن الكريم، ونسخة من كتاب تفسير المنتخب.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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