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برقم الجلوس.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:17 م
برقم الجلوس.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى – سيد الخلفاوى
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ينشر "اليوم السابع"، نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق لطلاب المرحلة، بعد إعلانها منذ قليل من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ويعرف طالب المرحلة الثانية من التنسيق نتيجته من خلال رقم جلوسه.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية وذلك عقب إعلان نتائج التحويلات.

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%، لعدد 56828 طالبا بالشعبة العلمية و 31277 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طلاب.

 

لمعرفة نتيجة التنسيق اضغط هنا..


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النتيجة

المرحلة الثانية

نتيجة المرحة الثانية من التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية

التنسيق

نتيجة التنسيق

إعلان نتيجة التنسيق

تنسيق الثانوية العامة 2018

التنسيق 2018




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