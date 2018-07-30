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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:53 ص
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بدء الاستفتاء حول تعزيز سلطات الرئيس فى جزر القمر

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:38 ص
بدء الاستفتاء حول تعزيز سلطات الرئيس فى جزر القمر رئيس جزر القمر
أ ف ب
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بدأ الناخبون فى جزر القمر الادلاء بأصواتهم الاثنين فى استفتاء على اصلاح دستورى مثير للجدل يسمح للرئيس غزالى عثمان بتمديد حكمه فى أجواء من التوتر السياسى الشديد، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وبدأ التصويت مع تأخير لمدة ساعتين تقريبا فى مورونى بسبب غياب المعدات عند فتح صناديق الاقتراع. وفى حي بادجاني فى وسط مورونى، أدلى أول ناخب بصوته قبيل الساعة 08,00 بالتوقيت المحلى.

وكان عدد المشاركين ضئيلا فى العديد من مراكز الاقتراع التى زارها مراسلو وكالة فرانس برس فى العاصمة.

 

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