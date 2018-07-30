بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية 2018

كتب محمود عبد الراضى – دينا الحسينى

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م .

ووضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط، وقد جاءت أهم ملامح الحركة على النحو التالى : -

 لواء/إيهاب خيرت أحمد فرحات – مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ( ندب ) .

 لواء/شعبان زكى عبدالتواب حسن – مساعد الوزير لقطاع المنافذ ( ندب ) .

 لواء دكتور/مصطفى عبدالحميد شحاته غويل – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ( ندب ) .

 لواء دكتور/طارق عزت عبدالمعطى محمد – مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ( ندب ).

 لواء/على حسين محمد مصطفى سلطان–مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ندب ) .

 لواء/أحمد عبدالمنعم عبدالرحمن الطباع – مساعد الوزير لقطاع الأفراد ( ندب ) .

 لواء/أحمد محمد أحمد عتمان – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ( ندب ) .

 لواء/هشام يحيى عيسى محمود ناصر – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة ( ندب ) .

 لواء/أحمد محمد محمد مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى ( ندب ) .

 لواء/جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعد الوزير لقطاع الأمن ( ندب ) .

 لواء/أمجد على عبدالفتاح على عبدالله –مساعد الوزير لمنطقة القناة ( ندب ) .

 لواء/علاء الدين عبدالفتاح محمد مصطفى – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندب).

 لواء/خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل – مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات (ندب).

 لواء/عمر محمد عبدالعال هندى –مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد ( ندب ) .

 لواء/السيد كمال السيد إبراهيم الدهشان –مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى ( ندب ) .

 لواء/صلاح عبدالجواد أحمد الشاهد –مساعد الوزير لقطاع التدريب ( ندب ) .

 لواء/مصطفى أنسى مصطفى محمد علام – مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين ( ندب).

 لواء/زكريا أبوهاشم عبدالودود غمرى –مساعد الوزير لقطاع السجون ( ندب ) .

 لواء/محمد منصور محمد عبدالواحد –مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ( ندب ) .

 لواء/أحمد إسكندر محمد حسن – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى ( ندب ) .

 لواء/علاء الدين سليم قبيصى سليم سليم - مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ( ندب ) .

 لواء / أحمد محمد الأنور البرعى – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

 لواء/ رضا السيد أحمد عبد المجيد طبلية – مدير أمن القليوبية .

 لواء/ مصطفى صالح محمد الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

 لواء/ علاء الدين فتحى عبدالظاهر حسن – مدير الإدارة العامة للحماية المدنية .

 لواء/ عبد الله عبد المنعم عبدالله عبد الله خليفة – مدير أمن الشرقية.

 لواء/ السيد عزب حسن السيد – مدير الإدارة العامة لأمن الموانىء.

 لواء/ نائل محمد رشاد السيد عثمان – مدير أمن أسوان ( ندب ) .

 لواء/ مجدى أحمد السيد أحمد عامر – مدير أمن المنيا ( ندب ) .

 لواء/ مجدى أحمد محمد خراجة – مدير أمن قنا ( ندب ) .

 لواء/ فريد مصطفى محمد صابر – مدير أمن كفر الشيخ ( ندب ).

 لواء / أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل – مدير أمن جنوب سيناء ( ندب ) .

 لواء/ طارق أحمد على الجبالى - مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

 لواء دكتور/محمد يوسف محمد الأبشيهى – مدير الإدارة العامة للتدريب.

 لواء/رفعت محمد السيد خضر – مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ( ندب ) .

 لواء / هانى جرجس نجيب إسناسيوس – نائب مدير أمن القاهرة بدرجة مدير عام.

 لواء /هشام محمد الشافعى السيد عيسوى – مدير أمن سوهاج ( ندب ) .

 لواء/ محمد فتحى شلبى الغول – مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ( ندب ) .

 لواء/ أحمد محمد فتحى رزق خليل – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ( ندب ) .

 لواء/سمير صلاح محمد أبو زامل – مدير أمن المنوفية ( ندب ) .

 لواء/ محمد كمال على سالم – مدير أمن الوادى الجديد ( ندب ) .

 لواء/ أشرف السيد جمال عز العرب خيرى – مدير أمن البحر الأحمر ( ندب ) .

 لواء / جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن البحيرة ( ندب ) .

 لواء/ حازم أحمد عبد الرحمن محمود – مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب ( ندب ).

 لواء/ عصام الدين سعد حامد أبو العباس شادى – مدير الإدارة العامة للمرور ( ندب ) .

 لواء/هشام على خطاب السيد - مدير أمن بورسعيد (ندب).

 لواء/إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود الديب - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ندب).

 لواء/علاء الدين محمد مصطفى الأحمدى - مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات (ندب).

 لواء دكتور/أيمن محمد حسن شريف - مدير كلية الشرطة (ندب) .

 لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى - مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بأمن القاهرة (ندب) .

 لواء/رضا على عبد التواب عبد الجليل - مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.