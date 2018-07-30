انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى لدمج ذوى الإعاقة بحضور الرئيس السيسى

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى السنوى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين ودمج ومشاركة ذوى الإعاقة وذلك فى قاعة المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.