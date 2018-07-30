الرئيسية أخبار عاجلة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى لدمج ذوى الإعاقة بحضور الرئيس السيسى الإثنين، 30 يوليه 2018 01:21 م وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى قاعة المؤتمر كتب سمير حسنى - محسن البديوى إضافة تعليق انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى السنوى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين ودمج ومشاركة ذوى الإعاقة وذلك فى قاعة المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسى يصل قاعة المنارة لافتتاح المؤتمر الدولى لدمج ذوى الإعاقة الرئيس السيسى المؤتمر السنوى السابع للاتصالات ذوى الاحتياجات الخاصه اخبار مصر وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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