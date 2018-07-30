انطلاق الجولة الـ10 من مباحثات أستانة حول الأزمة السورية فى مدينة سوتشى

موسكو (أ ش أ)

انطلقت الجولة العاشرة من مباحثات أستانة حول سوريا فى مدينة سوتشى الروسية اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية مغلقة بين الأطراف المتشاورة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن ممثلى الدول الضامنة للهدنة فى سوريا (روسيا وإيران وتركيا) سيشاركون فى اللقاء المشترك، حيث يرأس الوفد الروسى المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركى نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، وعن وفد إيران، مساعد وزير الخارجية، حسين جابرى أنصارى.

وأضافت أن المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا سيمثل الأمم المتحدة، برفقة فريق من خبراء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الضامنة، وخاصة بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين، فى حين دعت وزارة الخارجية الروسية مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين إلى الاجتماع فى سوتشى.

ومن المتوقع أن يشارك فى المفاوضات وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد توما.

يذكر أن الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا فى العاصمة الكازاخستانية أستانا، كانت قد جرت خلال يومى 14 و15 من مايو الماضى.