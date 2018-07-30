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اليوم..نظر استئناف النيابة على براءة متهمى "أحداث أطفيح" من تهمة التجمهر

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:00 ص
اليوم..نظر استئناف النيابة على براءة متهمى "أحداث أطفيح" من تهمة التجمهر نظر جلسة أحداث أطفيح - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تستكمل اليوم، محكمة جنح متسأنف أطفيح نظر استئناف النيابة العامة بجنوب الجيزة، على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث أطفيح" من تهمة التجمهر.

وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم 30 يوليو؛ لإرفاق صورة من نص الحكم الصادر من محكمة الأحداث ببراءة متهم حدث فى ذات الاتهامات بملف القضية.

وكانت محكمة الجنح بجنوب الجيزة قد أصدرت حكماً فى يناير الماضى، بحبس 19 متهم سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه، فيما قضت بتغريم المتهم القبطى 360 ألف جنيه، لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص، وبرأتهم من تهمة التجمهر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة جمعة أول أمس متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسي والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها الى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.


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