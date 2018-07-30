اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

كتب وائل ربيعى

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى، قد أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن استوفى المدة الرسمية لذلك، فى السابعة من مساء الجمعة الماضى، والتى كانت أعلنتها الوزارة من قبل.

ومن جانبه، أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن 193 ألف طالب مرحلة ثانية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، منذ فتح باب تسجيل الرغبات.