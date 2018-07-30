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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:27 ص
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النيابة عن "الفتاة ضحية السائق": استغل استقلالها سيارته فسرقها تحت التهديد

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:00 ص
النيابة عن "الفتاة ضحية السائق": استغل استقلالها سيارته فسرقها تحت التهديد سرقه - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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بعد إحالته هارباً عدلت النيابة العامة قرار إحالة المتهم بسرقة فتاة فى الواقعة الشهيرة وذلك بعد القبض عليه من قبل رجال أمن القاهرة، والتى اتهمت النيابة فيها شاباً يعمل سائق بشركة خاصة عبر تطبيق الكترونى بسرقة فتاة تحت تهديد السلاح بعد أن أشهر فى وجهها سلاح أبيض مطواة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم "عبد الحميد.ع"، 28 سنة، سائق بشركة "ك"، بمنطقة مدينة نصر أنه سرق المنقولات المبينة وصفاً  وقدراً المملوكة للمجنى عليها "آية.أ"، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليها بأن استغل استقلالها للسيارة قيادته لتوصيلها إلى أحد الأماكن ثم توقف.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أشهر فى وجهها سلاحا أبيضا "مطواة" مهدداً إياها به، وحال مقاومتها له تعدى عليها بذلك السلاح محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق مما بث الرعب فى نفسها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها له والاستيلاء على المسروقات، كما حاز سلاحا أبيضا "مطواة"، دون مسوغ قانونى.


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