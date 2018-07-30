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النيابة تستمع لأقوال صاحب شقة عثر بداخلها على جثة طالبة فى مدينة نصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:17 م
النيابة تستمع لأقوال صاحب شقة عثر بداخلها على جثة طالبة فى مدينة نصر جثة - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تستمع نيابة مدينة نصر لأقوال صاحب الشقة التى عثر بداخلها على جثة طالبة تمريض مقتولة حيث كانت تستأجرها.
 
كشفت مناظرة نيابة أول مدينة نصر لجثمان طالبة جامعة الأزهر التى عثر عليها مقتولة، إن المجنى عليها توفيت نتيجة الخنق، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجنى عليها، وفحص هاتفها واستدعاء جيرانها. 
 
البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء" طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحى العاشر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص. وتبين من المعاينة الأولية أن الفتاة توفيت نتيجة الخنق وجارى كشف ملابسات الواقعة.
 

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