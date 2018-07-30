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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:06 م
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النيابة تأمر بسحب عينات دم من سائق قطار أسوان ومساعده لتحليل المخدرات

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:47 م
النيابة تأمر بسحب عينات دم من سائق قطار أسوان ومساعده لتحليل المخدرات حادث قطار أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الاثنين، تكليف إدارة مرور أسوان بسحب عينات من دم سائق قطار أسوان والذى انحرف عن مساره أمس، ومساعده أيضا، للكشف عن تناولهما للمخدرات من عدمه.

 

كما قررت النيابة الاستعلام من قسم شرطة النقل والمواصلات بأسوان، عن أسماء المعينين بوردية العمل خلال وقت الحادث فى هذه منطقة الحادثة ما كان معين خدمات منهم فى هذه المنطقة التى وقع فيها الحادث.

 

وكانت نيابة كوم أمبو أمرت بتفريغ وتحليل شريط بيانات جهاز التحكم الآلى "أيه. تى.سى" اى الصندوق الأسود بقطار أسوان، الذى تعرض لانحراف عن القضبان صباح أمس الأحد، وذلك للوقوف على ملابسات اكثر عن الحادث وتحديد سبب الواقعة والتأكد من شبهة الإهمال من جانب طاقم القطار أو أية شبهة جنائية أخرى أسفرت عن الحادث.

 

يأتى ذلك بعدما عثر رجال مباحث السكة الحديد على جهاز التحكم داخل القطار، وتم التحفظ عليه وعرضه على فريق النيابة الذى أمر بتفريغ بياناته، ومطابقتها بأقوال سائق القطار الذى تم ضبطه وجارى التحقيق معه لتحديد سبب انحراف القطار عن مساره، كما سيتم استجواب ملاحظ البلوك داخل برج المراقبة فى مدى أسباب الحادث والوقائع التى حدثت قبل وقوعه، فضلا عن سماع عدد من الشهود من ركاب القطار.


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