video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الملك سلمان يصل مدينة نيوم لقضاء إجازته بها

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:01 م
الملك سلمان يصل مدينة نيوم لقضاء إجازته بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
كتب كريم كشك
إضافة تعليق

أفادت مصادر إخبارية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل منذ قليل إلى مدينة "نيوم"، لقضاء إجازته بها، وجاء ذلك حسبما صرحت فضائية العربية الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

يذكر أن مشروع مدينة "نيوم" العملاقة، والتى أعلنت السعودية عن بدء العمل به، فى شهر أكتوبر من العام الماضى، ستكون على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر، وخليج العقبة، بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق سلسلة من الجبال، بارتفاع 2500 متر، ومن المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بحلول عام 2025.

 


إضافة تعليق

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

مدينة نيوم

مشروع نيوم

السعودية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة