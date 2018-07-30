الملك سلمان يصل مدينة نيوم لقضاء إجازته بها

كتب كريم كشك

أفادت مصادر إخبارية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل منذ قليل إلى مدينة "نيوم"، لقضاء إجازته بها، وجاء ذلك حسبما صرحت فضائية العربية الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

يذكر أن مشروع مدينة "نيوم" العملاقة، والتى أعلنت السعودية عن بدء العمل به، فى شهر أكتوبر من العام الماضى، ستكون على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر، وخليج العقبة، بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق سلسلة من الجبال، بارتفاع 2500 متر، ومن المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بحلول عام 2025.