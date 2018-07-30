الملك سلمان يصدر أمرا باستضافة 1500 حاج من ذوى شهداء جيشى اليمن والسودان

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوى شهداء الجيش اليمني، والقوات السودانية المشاركة فى عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439هـ، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن هذا الأمر جاء تقديراً للتضحيات البطولية التى قدمها الشهداء للدفاع عن أرض اليمن وكرامة أهله، وفى إطار الجهود المتواصلة التى تقدمها المملكة إلى جانب أشقائها فى دول التحالف العربى لنصرة الشرعية فى اليمن.

وجدد آل الشيخ التأكيد على أن قرارى (عاصفة الحزم) ، و(إعادة الأمل) كانا قرارين صائبين، ويأتيان امتداداً لمواقف المملكة، ودورها القيادى فى تحقيق الوحدة والتضامن للأمتين العربية والإسلامية، وتلبية لنداء النصرة فى الوقوف مع القيادة الشرعية لليمن فى حفظ أمنه ووحدة أراضيه.