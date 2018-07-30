video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الملك سلمان يصدر أمرا باستضافة 1500 حاج من ذوى شهداء جيشى اليمن والسودان

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:35 م
الملك سلمان يصدر أمرا باستضافة 1500 حاج من ذوى شهداء جيشى اليمن والسودان الملك سلمان
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوى شهداء الجيش اليمني، والقوات السودانية المشاركة فى عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439هـ، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن هذا الأمر جاء تقديراً للتضحيات البطولية التى قدمها الشهداء للدفاع عن أرض اليمن وكرامة أهله، وفى إطار الجهود المتواصلة التى تقدمها المملكة إلى جانب أشقائها فى دول التحالف العربى لنصرة الشرعية فى اليمن.

وجدد آل الشيخ التأكيد على أن قرارى (عاصفة الحزم) ، و(إعادة الأمل) كانا قرارين صائبين، ويأتيان امتداداً لمواقف المملكة، ودورها القيادى فى تحقيق الوحدة والتضامن للأمتين العربية والإسلامية، وتلبية لنداء النصرة فى الوقوف مع القيادة الشرعية لليمن فى حفظ أمنه ووحدة أراضيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. السعودية ترفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج.. انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى.. النيران تلتهم المنازل فى أمريكا وتحرق أهالى كاليفورنيا.. وتحطم طائرة فى البرازيل

رئاسة الحرمين الشريفين ترفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج

الملك سلمان

اخبار الملك سلمان

اخبار العالم

الجيش اليمنى

اليمن

السودان




لا تفوتك
التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة