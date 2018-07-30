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المعارضة: بطاقات الاقتراع الباطلة فى انتخابات كمبوديا دليل على "صورية" الانتخابات

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:42 م
المعارضة: بطاقات الاقتراع الباطلة فى انتخابات كمبوديا دليل على "صورية" الانتخابات برلمان كمبوديا
رويترز
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قالت المعارضة الكمبودية ومحلل، اليوم الاثنين، إن وجود أكثر من نصف مليون بطاقة اقتراع باطلة فى انتخابات كمبوديا العامة يمثل احتجاجا على الانتخابات التى يصفها منتقدون بأنها "صورية".

وأعلن حزب الشعب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء هون سين فوزه بكل مقاعد البرلمان المطروحة فى انتخابات أمس الأحد التى جرت دون مشاركة حزب جبهة الإنقاذ الوطنية المعارض الذى جرى حله بأمر قضائى وسجن زعيمه كيم سوخا بتهم الخيانة.

وقال المحلل السياسي المقيم فى كمبوديا لاو مونج هاى لرويترز "إنه تصويت مهم بعدم الموافقة على هذه الانتخابات تحديدا وعمل ينطوى على تحد لحقيقة إرغام الناخبين بشكل غير مشروع على التصويت". وأضاف "إنه احتجاج مشروع وإن كان يتسم بالدهاء على أصحاب السلطة". 

وقال المتحدث باسم الحكومة فاى سيفان إن عدد الأصوات الباطلة الكبير يظهر توجها معاديا للانتخابات. وقال "إنهم معادون للانتخابات ولحزب الشعب الكمبودى".

 

 


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