المصريون فى الخارج بقلب القاهرة.. الهجرة تطلق منتدى "إجازتك بوطنك" اليوم

كتب محمود راغب

"المصريون بالخارج حاضرون فى قلب العاصمة"، للمشاركة بمنتدى المصريين فى الخارج الذى تنظمة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، الذى ستنطلق فعالياته اليوم الإثنين 30 يوليو الجارى.

وفى رسالة دعم لوطنهم الأم حرص أعداد كبيرة من المصريين فى الخارج على قضاء إجازتهم بوطنهم الأم مصر والتسجيل للمشاركة فى المنتدى.

عدد المشاركين بالمنتدى

وصل عدد المسجلين الراغبين فى المشاركة بالمنتدى إلى 573 فرد من المصريين المقيمين بالخارج، خلال فترة التسجيل، عبر التطبيق الإلكتروني الذى قامت الوزارة بتدشينه لتلقى بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين في مناقشتها، حيث سيشهد المنتدى نقاشا موسعا لسماع أفكار واطروحات المشاركين، وسيتضمن الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج.

جلسات المنتدى

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، اليوم الاثنين 30 يوليو فى القاهرة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفعاليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها 6 ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية المشاركة ثم تأتي بعد ذلك الجلسة الختامية لمنتدى المصريين بالخارج.

وكثفت وزارة الهجرة من خلال صفحتها أنشطتها للترويج للمنتدى ، حيث قامت بنشر كافة التفاصيل الخاصة بالمنتدى وجدول بجلساته وخريطة توضح مكان انعقاده تسهيلا على المصريين فى الخارج للوصول للمنتدى.

وزيرة الهجرة عن أهداف المنتدى

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن أهداف المنتدى تتركز فى التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، وذلك بطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.

وطالبت وزيرة الهجرة الجهات المشاركة بالمؤتمر، بوضع آلية واضحة لنقل الصورة بكل شفافية للمصريين بالخارج وتوضيح خطوات التعديلات التشريعية لصالحهم، وكذلك ما تقوم به الدولة لتذليل العقبات التي تواجههم.



















