"المرشدين السياحيين": مد التصويت فى انتخابات النقيب غدا حتى السابعة مساء

كتبت آية دعبس

قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة حصلت على موافقة رسمية من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة، لاختيار النقيب وأعضاء المجلس، لمد التصويت حتى السابعة مساء، بدلا من الخامسة، خلال عمليات التصويت المقرر لها غدا الأربعاء، على مستوى الجمهورية.

وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء استجابة لمطلب النقابة، والذى تضمن طلب مد التصويت حتى السابعة فى جولة إعادة الانتخابات، حال عدم اكتمال النصاب القانونى للانتخابات فى المرة الأولى.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشدين، يمثلون 50% من 7آلاف و201 إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017، ومن المقرر أن يتم إعادة الانتخابات غدا الثلاثاء.