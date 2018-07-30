المجلس القومى للمرأة بسوهاج يسلم 500 شهادة أمان للسيدات فى دار السلام

سلمت الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، شهادات أمان للسيدات بالوحدات المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى سوهاج، وذلك فى إطار دور المجلس القومى للمرأة فى الترويج والتعريف بشهادة أمان، كنوع من الحماية والضمان للسيدات، وتيسيرا عليهن ولتحسين مستوى معيشتهن.

وقالت الدكتورة سحر وهبى، أنه تم تسليم 500 شهادة أمان، بحضور عضوات المجلس القومى للمرأة، حيث تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة دار السلام، مشيرة إلى أن قيمة كل شهادة 500 جنيه، بإجمالى مبلغ 250 ألف جنيه، وأن المجلس القومى للمرأة قام بسداد كافة تكاليف شهادات الأمان، لبنك التنمية الزراعى، كنوع من الحماية والضمان للسيدات والتيسير عليهم ولتحسين مستوى المعيشة، وتم خلال الاحتفالية عرض فكرة عن قرض "بنت مصر" لعمل مشروعات متناهية الصغر وأهميه المعاملات والخدمات البنكيه فى إطار الشمول المالى.

وأضافت مقررة فرع المجلس بالمحافظة، أن هناك مشاركة فعالة مع كافة أجهزة المحافظة فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية، بمختلف مدن وقرى المحافظة، فى سبيل خدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبهن، أبدى السيدات بالقرى سعادتهم البالغة لحرص المجلس القومى للمرأة، والنائبة عبلة الهوارى على تسليمهن شهادة أمان، تيسيرًا عليهن ولمد مظلة الحماية لهن من قبل الدولة.

ويذكر أن الشهادة تُعطى لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهًا شهريًا، بحسب قيمة كل شهادة.

والشهادة متاحة أمام جميع المواطنين المصريين، بشرط أن يكون المواطن فى الفئة العمرية بين 18 و59 سنة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل.