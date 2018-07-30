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المبعوث التجارى البريطانى: نرحب بالإصلاح الاقتصادى بمصر ونرى مؤشرات إيجابية

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:28 ص
المبعوث التجارى البريطانى: نرحب بالإصلاح الاقتصادى بمصر ونرى مؤشرات إيجابية جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى
كتبت رباب فتحى
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قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى، إنه يتطلع لحضور منتدى الإبداع الذى يحضره 14 شركة بريطانية، موضحا أن زيارته هدفها التأكيد على متانة العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز فرص التعاون مع وزارة الاستثمار.

وأضاف أن 2017 كان عاما مثمرا للعلاقات حيث ظلت المملكة المتحدة الشريك التجارى الأول لمصر. و40% من الاستثمارات المباشرة يأتى من المملكة المتحدة.

وأكد على ترحيب بريطانيا بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، ونرى نجاح فى هذا الصدد، ومؤشرات إيجابية، ولا يزال هناك الكثير لعمله، ولكن ما يحدث يساعد فى تقليل البطالة وجذب الاستثمارات، وهذا جزء من عملى لإزالة العقبات أمام الاستثمارات البريطانية، ونحن هنا على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بالتعليم والثقافة، يصب فى اهتمام بريطانيا بتعزيز الشراكة مع القاهرة فى هذه الملفات، موضحا أن الهدف من ذلك مساعدة الحكومة المصرية على إلحاق التكنولوجيا والتعليم الرقمى فى هذه المجالات. وسنعمل على تعزيز العلاقات مع كلا من القطاع العام والخاص، وسنشجع على التعاون بين الجامعات وبعضها.


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جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى




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