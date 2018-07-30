المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تباينها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30%، وهبط مؤشر "إكس 50" بنسبة 0.44%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.58%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01%.