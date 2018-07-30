الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى لبحوث الطلبة فى مرحلة البكالوريوس

تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى الثالث لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس والمسابقة الدولية الثالثة "جائزة الفريق إبراهيم سليم" للابتكار والأنظمة غير المأهولة (برية- بحرية – جوية) بمشاركة واسعة من شباب الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويشارك بالمؤتمر الدولى الثالث عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والسودان والأردن وكندا وفنلندا والهند وجمهورية الصين الشعبية.

وانطلقت فعاليات المسابقة الدولية الثالثة للابتكار والأنظمة غير المأهولة في الفترة من 28 يوليو وحتى 1 أغسطس 2018، وتختتم الأعمال بالمعرض العلمى السنوى المصاحب للمؤتمر.

وتنظم المسابقة هذا العام وسط مشاركة فرق من طلبة الكلية الفنية العسكرية وطلبة كليات الهندسة من العديد من الجامعات المصرية المختلفة و جمهورية الصين الشعبية والعديد من الطلاب بمختلف مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا ، لتوفير فرص المنافسة للمشاركين وتحفيز روح المبادرة والابتكار والبحث العلمي لتصميم واختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام وفقا لأحدث التطورات العلمية .

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى كافة المجالات البحثية العلمية.