video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى لبحوث الطلبة فى مرحلة البكالوريوس

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:11 ص
الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى لبحوث الطلبة فى مرحلة البكالوريوس الكلية الفنية العسكرية
كتب ــ زكى القاضى
إضافة تعليق

تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى الثالث لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس والمسابقة الدولية الثالثة "جائزة الفريق إبراهيم سليم" للابتكار والأنظمة غير المأهولة (برية- بحرية – جوية) بمشاركة واسعة من شباب الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويشارك بالمؤتمر الدولى الثالث عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والسودان والأردن وكندا وفنلندا والهند وجمهورية الصين الشعبية. 

وانطلقت فعاليات المسابقة الدولية الثالثة للابتكار والأنظمة غير المأهولة في الفترة من 28 يوليو وحتى 1 أغسطس 2018، وتختتم الأعمال بالمعرض العلمى السنوى المصاحب للمؤتمر.

وتنظم المسابقة هذا العام وسط مشاركة فرق من طلبة الكلية الفنية العسكرية وطلبة كليات الهندسة من العديد من الجامعات المصرية المختلفة و جمهورية الصين الشعبية والعديد من الطلاب بمختلف مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا ، لتوفير فرص المنافسة للمشاركين وتحفيز روح المبادرة والابتكار والبحث العلمي لتصميم واختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام وفقا لأحدث التطورات العلمية . 

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى كافة المجالات البحثية العلمية.

 

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزيرا الإنتاج الحربى والصناعة يناقشان سبل التعاون بمشروعات صناعية ضخمة

أنشطة مكثفة للتدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك "استجابة النسر2018"

الكلية العسكرية

مصر

المعاهد العسكرية

اخبار مصر

الكلية الفنية العسكرية




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة