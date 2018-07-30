القومى للمرأة: تعميم مبادرة "معا لنبقى" للمقبلين على الزواج بكل المحافظات

كتب محمود راغب

قال المجلس القومى للمرأة، إنه فى إطار حرصه الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، أطلق المجلس من خلال لجنة الشباب برئاسة دينا حسين عضو المجلس، ومقررة اللجنة خلال عام 2017 مبادرة بعنوان ” معاً لنبقى ” وهو برنامج توعوي مكثف للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا لتوضيح مفاهيم مهمه فى تكوين أسرة فاعلة ومستقرة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان للمجلس، "أننا وجدنا أهمية إطلاق هذه المبادرة والتي تمت بعد دراسة العديد من البرامج المماثلة في هذا المجال"، متمنية دمج فكرة التوعية فى المناهج التعليمية من خلال التعاون مع وزارة التربيه والتعليم.

وأوضحت، أن هذه المبادرة تأتى كخطوة نحو إحداث تغيير إيجابى في المجتمع المصري وترسيخ مفاهيم المساواة، وتوزيع الأدوار بين الجنسين، وبناء أسرة سليمة تعود على المجتمع بنبذ العنف ضد المرأة والفتاة وإصلاح مجتمعى ، والمساهمة في تقليل الاسباب المؤدية للطلاق وبالتالى تقليل معدلاته بين الشباب.

وأشارت مرسى إلى أن صلاح الأجيال القادمة التى هى مستقبل هذا البلد يعتمد على سلامة واستقرار الاسرة التى ينشأوا فيها ، وذلك يرجع في المقام الأول للوعى بمعنى الأسرة وحقوق وواجبات كل من الطرفين تجاه بعضهم البعض، وكيفية التعاون في مواجهة المشاكل التى تواجههم .

وأشارت، إلى أن المبادرة قد لاقت اقبالاً كبيراً بين الشباب من الجنسين فور الإعلان عنها حيث تلقي المجلس أكثر من 460 طلب للمشاركة في المبادرة، لافته إلى أن المجلس حريص علي تعميم المبادرة في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة .

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المبادرة تنفذ حتى الآن في ثلاثة محافظات هى القاهرة والجيزة والاسكندرية ، استهدفت 120 شابا وشابة من المتزوجين حديثا والمقبلين علي الزواج، حيث تتكون المبادرة من ثلاثة ورش عنوانها (أنا و أنا) ، (هو وهى أو هى وهو) ، (هو وهى وهم).

و تهدف الورش الثلاث إلى مساعدة الشباب من الجنسين التعرف على المشاكل التى ممكن أن يتعرضوا لها خلال السنوات الأولى من الزواج، وكيفية تخطيها والتعرف على كيفية التعامل مع شريك الحياة ومساعدتهم في فهم بعضهم البعض وكيفية التعامل مع العائلة والاطفال، والتعرف على طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وكيفية قيام كل طرف بالتعامل فى المواقف المختلفة حسب تكوينه، وكيفية تحقيق التواصل الجيد وكيفية أتخاذ القرارات السليمة، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة، ما هى أساليب التعامل الإيجابية مع احتياجات الحياة الزوجية، الشخصيات المختلفة الازواج والزوجات، كيفية الحافظ على علاقتنا اليومية.

كما تتضمن الورش كيفية التعامل مع أولادنا وتأثير الأطفال على علاقتنا، وكيفية تعامل الزوجة مع أهل الزوج، والعكس، وكيفية تربية أولادنا على أساس صحى وسليم. وأكدت الدكتورة مايا مرسي انه تم ارسال مكونات البرنامج الى وزارة التضامن الاجتماعي بهدف التعاون في هذا المجال .