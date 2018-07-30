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القومى للمرأة بالشرقية يسلم 1333 شهادة أمان للمرأة المعيلة

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:56 ص
القومى للمرأة بالشرقية يسلم 1333 شهادة أمان للمرأة المعيلة فرع المجلس القومى للمراه بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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سلمت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، 1333 شهادة أمان، للسيدات المعيلات، بمراكز بلبيس ومنيا القمح والزقازيق وكفر صقر وأولاد صقر والحسينية، حيث انتقلت مقررة الفرع وبرفقتها عدد من العضوات للسيدات بمحل إقامتهن وتم تسلميهن الشهادات.

وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة، و البنك الزراعى المصري، للترويج والتعريف بشهادة أمان كنوع من الحماية والضمان للسيدات وتيسيرا عليهن ولتحسين مستوى معيشتهن،بحضور كل من "نهى عبد المنعم" والمهندسة هالة راشد، وحنان فؤاد عضو المجلس.

ومن جانبهن أبدت السيدات بالقرى سعادتهم البالغة لحرص المجلس القومى للمرأة، على تسليمهن شهادة أمان لهن، تيسيراً عليهن ولمد مظلة الحماية لهن من قبل الدولة.

شهادة أمان هى شهادة إدخار تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه كحد أقصي، وتدفع مرة واحدة، وتأتى كنوع من الحماية والضمان للمرأة المعيلة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الشهادة تُعطى لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة، والشهادة متاحة أمام جميع المواطنين المصريين، بشرط أن يكون المواطن فى الفئة العمرية بين 18 و59 سنة ن وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل.

 

 

 

 

 

 

 

 


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