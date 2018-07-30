القبض على مستريح جديد بسوهاج استولى على 460 ألف جنيه من حداد بزعم توظيفهم

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من إلقاء القبض على عامل، بينما جار البحث عن آخر، لاستيلائهما على مبلغ 460 ألف جنيه من حداد وعامل بزعم توظيفهم فى تجارة الماشية، نظير أرباحا شهريا، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يفيد بتقدم حداد وعامل ببلاغين ضد عاملين قاما بالنصب عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توظيفها فى تجارة الماشية.

بعرض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدرديرى وكيل القسم، حيث تبين من الفحص تقدم وليد ا ج ع 31 سنة حداد وأحمد ي ح خ 23 سنة عامل ويقيمان بندر أخميم بتضررهما محمد ض ح م 24 سنة عامل ومحمد ف ح ق عامل ويقيمان بندر أخميم لقيامهما بالاستيلاء منهما علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 640.000 " ستمائة وأربعون ألف جنيهاً لتوظيفهم فى مجال تجارة الماشية نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ.

تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم الثاني وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3319 إداري مركز أخميم لسنة 2018 ، وجارى العرض على النيابة العامة.