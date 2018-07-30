القبض على مدير مطعم بالغردقة لسرقته هاتفين من سائحة روسية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط مدير مطعم بالغردقة، لسرقته هاتفين محمول من سائحة روسية الجنسية، عند تواجدها بالشاطئ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

كان ورد بلاغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة من روسية الجنسية، يفيد سرقة هاتفين محمول منها، اثناء وجودها بإحدى الشواطئ بمنطقة الكورنيش.

بإجراء التحريات السرية حول الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد . م" مدير مطعم هافانا بالكورنيش – مقيم سكن العاملين خلف المستشفى العام، وله إقامة أخرى شارع زغلول قلينى – المطرية - القاهرة تم ضبط.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بطريق المغافلة، وأرشد عن المسروقات حيث تم ضبطها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8905/2018 جنح قسم أول الغردقة وجارى العرض النيابة العامة .

ومن جانب أخر تبلغ أيضا لمباحث قسم شرطة الغردقة من سائحة غانية الجنسية، بأنها عند سيرها بشارع الشيراتون قام أحد سائقى السيارات الأجرة " تاكسى عداد" بخطف حقيبتها الخاصة بها، وبها جواز سفر – نظارة شمسية – مبلغ مالى 40 جنيه وفر هارباً بالسيارة قيادته .

بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عبد الناصر. م" سائق، مقيم شارع السنترال السياحى "دائرة القسم" والسابق إتهامه فى 7 قضايا سرقة، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8901/2018 جنح قسم أول الغردقة وجارى العرض النيابة العامة .