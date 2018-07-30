القبض على المتهم بقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

كتب ــ كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على المتهم بقتل طالبة بكلية التمريض داخل شقتها بمدينة نصر.

كان قد تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء" طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحى العاشر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص.