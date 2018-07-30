القبض على المتهم بقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على المتهم بقتل طالبة بكلية التمريض داخل شقتها بمدينة نصر.
كان قد تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء" طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحى العاشر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص.
ومن خلال التحريات تبين أن وراء الواقعة سائق توك توك، وتخلص من المجنى عليها لسرقتها، وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض عليه.
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مشمش
معظم التكاتك..اوكار اجرام متحركه
😎🐼..
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فكرى الفساخ
أسوأ جريمة على الاطلاق هى القتل
يجب محاكمته بسرعه وتنفيذ حكم الاعدام ايضا بسرعة . لا أنسى تحية الشرطة المصرية الماهرة . حماهم الله ورعاهم .