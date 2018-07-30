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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 م
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القبض على المتهم بقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:54 م
القبض على المتهم بقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر قوات الأمن - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على المتهم بقتل طالبة بكلية التمريض داخل شقتها بمدينة نصر.
 
كان قد تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء" طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحى العاشر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص.
 
ومن خلال التحريات تبين أن وراء الواقعة سائق توك توك، وتخلص من المجنى عليها لسرقتها، وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض عليه.
 
 
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

معظم التكاتك..اوكار اجرام متحركه

😎🐼..

عدد الردود 0

بواسطة:

فكرى الفساخ

أسوأ جريمة على الاطلاق هى القتل

يجب محاكمته بسرعه وتنفيذ حكم الاعدام ايضا بسرعة . لا أنسى تحية الشرطة المصرية الماهرة . حماهم الله ورعاهم .

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