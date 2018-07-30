الفنان التشكيلي ياسر بيومي في استضافة الموهوبين بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

يستضيف المعسكر الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، الفنان التشكيلي "ياسر بيومي" واخصائي أنشطة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار سلطنة عمان ، اليوم الإثنين ، بمقر المركز بالمدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء .

وتأتى هذه الورشة بمشاركة العشرات من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية بجانب عدد من طلاب الجامعة بجانب مجموعة من الفنانين التشكيليين ، والورشة ضمن فعاليات خطة النشاط الصيفي لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي صيف 2018 .

ويقيم بيومي ورشة عمل عن "الفنون التشكيلية" ، سيتم خلالها اخراج منتج فني بعد تقسيم المشاركين حسب الفئة العمرية ليكون كل منتج مناسبا لها .

ومن جانبه وجه فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي الشكر والتقدير للفنان التشكيلي "ياسر بيومي" لدعمه للموهوبين، لافتا أن الورشة وخاماتها تطوع منه .