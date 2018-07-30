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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:47 ص
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الفنان التشكيلي ياسر بيومي في استضافة الموهوبين بجنوب سيناء

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:00 ص
الفنان التشكيلي ياسر بيومي في استضافة الموهوبين بجنوب سيناء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يستضيف المعسكر الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، الفنان التشكيلي "ياسر بيومي"  واخصائي أنشطة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار سلطنة عمان ، اليوم الإثنين ، بمقر المركز بالمدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء .
 
وتأتى هذه الورشة بمشاركة العشرات من طلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية بجانب عدد من طلاب الجامعة بجانب مجموعة من الفنانين التشكيليين ، والورشة ضمن فعاليات خطة النشاط الصيفي لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي صيف 2018 .
 
ويقيم بيومي ورشة عمل عن "الفنون التشكيلية" ، سيتم خلالها اخراج منتج فني بعد تقسيم المشاركين حسب الفئة العمرية ليكون كل منتج مناسبا لها .
ومن جانبه وجه فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي الشكر والتقدير للفنان التشكيلي "ياسر بيومي" لدعمه للموهوبين، لافتا أن الورشة وخاماتها تطوع منه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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