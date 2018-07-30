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الفاتيكان: استقالة كبير أساقفة استرالى متهم بالتستر على انتهاكات

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:49 م
الفاتيكان: استقالة كبير أساقفة استرالى متهم بالتستر على انتهاكات البابا فرنسيس
رويترز
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أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، استقالة رئيس الأساقفة الاسترالى فيليب ويلسون، وهو أبرز رجل دين كاثوليكى فى العالم يدان بالتستر على الاستغلال الجنسى للأطفال فى الكنيسة الكاثوليكية.

وفى مايو، أدين ويلسون، البالغ من العمر 67 عاما والذى ولد فى أديليد، بعدم البوح للشرطة بانتهاك ارتكبه قس آخر هو جيمس فليتشر وذلك بعد أن أبلغه اثنان من الضحايا بالأمر فى 1976، أحدهما صبى مذبح وكشف له عن الأمر فى حجرة الاعتراف بالكنسية.

وتأتى الاستقالة بعد يومين من إعلان الفاتيكان أن البابا جرد ثيودور مكاريك، كبير الأساقفة السابق فى واشنطن، من منصب الكاردينال وأمره بالعيش فى عزلة. ومكاريك متهم بارتكاب انتهاكات جنسية لقصر وشبان قبل عقود.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس قبل استقالة ويلسون، لكنه لم يذكر السبب. وكان ويلسون قد رفض فى وقت سابق الاستقالة، قائلا إنه سينتظر حتى انتهاء إجراءات الطعن في الاتهام.

 

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