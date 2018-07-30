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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:44 م
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الغاء سفر راكبة سعودية لإصابتها بأزمة قلبية قبل إقلاع الطائرة المتجهة لجدة

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:46 م
الغاء سفر راكبة سعودية لإصابتها بأزمة قلبية قبل إقلاع الطائرة المتجهة لجدة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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الغت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، سفر راكبه سعودية لسوء حالتها الصحية وإصابتها بأزمة قلبية قبل إقلاع الطائرة ومغادرتها إلى بلادها وتم نقلها إلى أحد المستشفيات المجاورة للمطار لتلقى العلاج.

 

وأثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة الخطوط السعودية والمتجهة إلى جدة، ساءت الحالة الصحية للراكبة السعودية "لبني . م . ا "، وتم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبى على الراكبة، وقررت إدارة الحجر الصحى إلغاء سفر الراكبة لسوء حالتها، وتم نقلها إلى المستشفى تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف مطار القاهرة، لاستكمال إجراءات تلقى العلاج .

 

 


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