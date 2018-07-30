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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:51 م
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العملة الرقمية بتكوين تنزل عن مستوى 8000 دولار

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:41 م
العملة الرقمية بتكوين تنزل عن مستوى 8000 دولار بتكوين
رويترز
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تراجعت بتكوين عن مستوى 8000 دولار اليوم الاثنين مع تقليص المستثمرين تعرضهم للعملات الرقمية وغيرها من الأصول العالية المخاطر بعد المزيد من الخسائر فى أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت.

وبحلول الساعة 1909 بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الرقمية الأكبر والأشهر فى العالم، 2.64 بالمئة إلى 7999.89 دولار على منصة بورصة بتستامب التى مقرها لوكسمبورج.

وفى نهاية جلسة التداول، عادت بتكوين إلى الصعود فوق 8000 دولار مع تقليصها خسائرها إلى 0.99 بالمئة عند 8135.11 دولار.

 


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بتكوين

اقتصاد وبورصة

لوكسمبورج




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