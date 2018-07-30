video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العليا للحج: بدء تسليم تأشيرات الحج السياحى من القنصلية السعودية غدا

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:30 ص
العليا للحج: بدء تسليم تأشيرات الحج السياحى من القنصلية السعودية غدا الحج - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
كشف ناصر تركى نائب رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن أن بدء استلام تأشيرات حجاج السياحة لهذا العام 1439ه سيبدأ غدا من قبل القنصلية السعودية.
 
وأوضح تركى لـ"اليوم السباع"، أن استلام التأشيرات يأتى بعد أن انهت شركات السياحة كافة الإجراءات السابقة لذلك، من معاينة السكن وتوثيق العقود، لافتا الى أن التسليم سيكون وفقا لمواعيد سفر الوفود.
 
فى حين أكد مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، أنه تم إصدار تأشيرات سائقى الحافلات الناقلة لحجاج البرنامج البرى والبالغ عددهم 600 سائق، مشيرا إلى أن وزارة الحج السعودية قد بذلت جهودا كبيرا لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات والتواصل مع وزارة الخارجية وقد تم بالفعل إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين.
 
وقد ثمن السيد مجدى شلبى، الجهود المبذولة من السادة المسئولين بوزارة الحج السعودية وتعاونهم المثمر والبناء مع اللجنة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ليس جديدا على المسئولين بوزارة الحج، وإنما يعد استمرارا لشراكة العمل الناجحة بين الطرفين وهو ما يؤدى في النهاية إلى توفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

رئاسة الحرمين الشريفين تفتتح باب "الملك عبدالعزيز" استعدادا لموسم الحج

موسم الحج

الحج السياحى

وزارة السياحة

اللجنة العليا للحج

تاشيرات الحج




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

تعرف على موعد حصول هواتف سامسونج المختلفة على أندرويد أوريو

تعرف على موعد حصول هواتف سامسونج المختلفة على أندرويد أوريو

ماجواير يهرب من ضغوط حرب مانشستر يونايتد وليستر سيتى بعطلة ساخنة

ماجواير يهرب من ضغوط حرب مانشستر يونايتد وليستر سيتى بعطلة ساخنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة