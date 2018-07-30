العليا للحج: بدء تسليم تأشيرات الحج السياحى من القنصلية السعودية غدا

كشف ناصر تركى نائب رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن أن بدء استلام تأشيرات حجاج السياحة لهذا العام 1439ه سيبدأ غدا من قبل القنصلية السعودية.

وأوضح تركى لـ"اليوم السباع"، أن استلام التأشيرات يأتى بعد أن انهت شركات السياحة كافة الإجراءات السابقة لذلك، من معاينة السكن وتوثيق العقود، لافتا الى أن التسليم سيكون وفقا لمواعيد سفر الوفود.

فى حين أكد مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، أنه تم إصدار تأشيرات سائقى الحافلات الناقلة لحجاج البرنامج البرى والبالغ عددهم 600 سائق، مشيرا إلى أن وزارة الحج السعودية قد بذلت جهودا كبيرا لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات والتواصل مع وزارة الخارجية وقد تم بالفعل إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين.

وقد ثمن السيد مجدى شلبى، الجهود المبذولة من السادة المسئولين بوزارة الحج السعودية وتعاونهم المثمر والبناء مع اللجنة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ليس جديدا على المسئولين بوزارة الحج، وإنما يعد استمرارا لشراكة العمل الناجحة بين الطرفين وهو ما يؤدى في النهاية إلى توفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية.