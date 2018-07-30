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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:45 م
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العراق: الإعدام شنقا لـ 4 أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم إرهابى

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:43 م
العراق: الإعدام شنقا لـ 4 أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم إرهابى قوات العراق تحارب داعش - أرشيفية
أ ش أ
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أصدرت محكمة جنايات ديالى بالعراق اليوم الاثنين أحكاما بالإعدام شنقا بحق 4 متهمين أُدينوا بالانتماء لتنظيم إرهابي، إلى جانب ارتكاب عمليات إرهابية فى المحافظة خلال 2007.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن الهيئة الأولى فى محكمة جنايات ديالى نظرت قضايا 4 متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة سابقا وارتكابهم عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن من بين العمليات الإرهابية التى قام بها المدانون قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة فى منطقة الغالبية بمحافظة ديالى خلال 2007.

ولفت إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها بالإعدام شنقا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وفى سياق آخر.. أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، تطهير بعض المناطق داخل معمل للغاز من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي، ورفع العديد من المواد المتفجرة فى محافظة الأنبار غربى البلاد.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 25 عبوة ناسفة فى منطقة (البو خنفر)، وتم تفجيرها.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من تطهير 100 متر داخل أحد معامل الغاز فى منطقة النعيمية، جنوبى الفلوجة.

 

 


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