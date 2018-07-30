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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:08 م
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العاملون بمطارات تونس يهددون بالإضراب فى ذروة الموسم السياحى

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:59 م
العاملون بمطارات تونس يهددون بالإضراب فى ذروة الموسم السياحى مطار تونس
رويترز
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قال مسؤول اتحاد عمال، اليوم الاثنين، إن موظفى ديوان الطيران المدنى والمطارات التونسى يعتزمون الإضراب عن العمل يومى الأربعاء والخميس، بما سيعطل حركة السياحة المنتعشة.

وقال المنصف بن رمضان، كاتب عام النقل بالاتحاد التونسى للشغل، "قررنا تنفيذ إضراب يومين فى الأول والثانى من أغسطس احتجاجا على عدم احترام السلطات لالتزاماتها بعد الإتفاقات السابقة".

وتابع "ندرك الظرف الحساس وواعون بالمسؤولية لذلك نبقى منفتحين على كل الاقتراحات ونأمل التوصل إلى حلول واتفاقات قبل موعد الإضراب".

 


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تونس

ديوان الطيران المدنى

المنصف بن رمضان

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